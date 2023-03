"Non fare il fenomeno", "io vado dove mi pare". Le frasi della rissa tra Romagnoli e Mancini

ROMA - Chiamatelo pure derby infinito. Lazio-Roma non è affatto terminato al triplice fischio dell’arbitro, anzi. La seconda parte è andata in scena in campo, con un parapiglia tra giocatori, e negli spogliatoi. “Alessio, devi fare il giro largo”. “Non me ne frega nulla, io passo dove mi pare”. Questo lo scambio di battute tra Romagnoli e un addetto della Lazio riportato dal Messaggero. E così il difensore, poi Milinkovic, e Luis Alberto, sono passati volutamente davanti allo spogliatoio della Roma. Una provocazione bella e buona secondo i giocatori di Mourinho. Nasce un diverbio tra Mancini, uscito dallo spogliatoio nudo e Romagnoli: “Alè, ma fai il serio, anche io ho vinto un derby, ma mica ho fatto tutto sto casino. La smetti di fare il fenomeno?”. Romagnoli ha replicato. Poi è arrivato Lotito, che ha provato a sedare il battibecco, aprendone un altro con Mourinho. Un finale infiammato. Un derby infinito, appunto. Lazio-Roma non è mica finito.