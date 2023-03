Juve, Ferrero: "Continueremo a difenderci. Alla squadra ho detto questo"

Gianluca Ferrero , nuovo presidente della Juventus dopo le dimissioni di Agnelli negli scorsi mesi, ha parlato del futuro del club bianconero in occasione di un incontro allo Juventus Club Giovanni e Umberto Agnelli.

Juve, Ferrero: "La squadra risponda sul campo"

Il presidente ha fatto il punto su quelle che saranno le prossime mosse della società per i processi in cui è coinvolta, aggiungendo ciò che ha rivelato ai calciatori: "La Juventus si difenderà con tutte le sue forze nelle sedi competenti, io ero e rimango un tifoso bianconero. Permane ciò che abbiamo detto nell’incontro con la squadra: la società farà la sua parte nelle aule di giustizia e loro, come stanno facendo, sono chiamati a rispondere sul campo".