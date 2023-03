Rabiot e il rinnovo con la Juve: "Futuro? Sarò onesto..."

In questa stagione Adrien Rabiot si è rivelato un elemento fondamentale nella Juve di Allegri . Il centrocampista francese fin qui ha portato prestazioni e numeri importanti nel percorso stagionale dei bianconeri, realizzando 9 gol e 4 assist tra tutte le competizioni. I tifosi della Juve si godono l'exploit di Rabiot, ma temono per il futuro, dato che il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno . L'ex PSG rinnoverà o troverà un'altra squadra?

Juve, Rabiot: "Futuro? Non so nulla, ma sto bene in Italia"

In un'intervista rilasciata al quotidiano francese Le Figaro, Rabiot ha parlato dei suoi prossimi passi professionali, rispondendo alla domanda sull'ipotesi del rinnovo del contratto con la Juve: "Sul mio futuro sarò onesto: non ne so nulla. Come uomo mi piace viaggiare, scoprire altre culture e in Italia sto molto bene: è un Paese che mi piace. Ma poi lascio ogni opzione aperta e vedremo che succede tra qualche mese. Mi piace scoprire cose nuove, ma il calcio e la sfida sportiva rimangono gli elementi più importanti della mia scelta".

Spazio poi a qualche parola sul PSG e su un possibile ritorno in Francia: "Anche se non bisogna vietarsi nulla, il Psg è stato una pagina della mia carriera, da quattro anni sto in Italia, ormai sono passato ad altro e tutto va al meglio sia in campo che nella mia vita personale".