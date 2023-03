Vlahovic torna a segnare su azione: ecco da quando non succedeva

Dusan Vlahovic è tornato a segnare su azione con la nazionale serba . L'attaccante della Juventus ha segnato il secondo gol nella partita contro la Lituania valida per la prima giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024. Una rete importante per Vlahovic che torna al gol su azione: l'ultima risale all'andata dei playoff di Europa League contro il Nantes, ormai quasi due mesi fa .

Juve: Vlahovic e la " cura nazionale "

Allegri spera che questo gol possa sbloccare l'attaccante serbo che sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua carriera, quantomeno a livello realizzativo. Vlahovic era già tornato a segnare su rigore sempre in Europa League contro il Friburgo nel ritorno degli ottavi di finale. Per lui in stagione 11 gol tra campionato, Champions ed Europa League in 23 partite.

Con la Serbia spazio anche per Filip Kostic, grande protagonista con la Juve nell'ultimo periodo. Un momento d'oro che ha portato anche in nazionale fornendo a Tadic l'assist per il primo gol contro la Lituania.