Paura Kostic, lascia il ritiro della Serbia: Juve in ansia. Il motivo

Filip Kostic è stato fin qui uno dei giocatori più importanti della stagione della Juve , diventando anche il miglior assist-man della squadra. Lo stesso discorso vale per la Serbia : con la sua nazionale l'esterno ex Francoforte ha fornito il passaggio vincente al compagno bianconero Vlahovic nell'ultima partita contro la Lituania. Adesso, però, è arrivato un allarme per Kostic proprio dal ritiro della Serbia, e preoccupa anche la Juve.

Serbia, Kostic lascia il ritiro

Kostic sarà costretto è stato costretto a lasciare il ritiro con la Serbia. Ad annunciarlo è stato il CT della nazionale Dragan Stojkovic, che in conferenza stampa ha precisato come questo sia dovuto a un infortunio: “Kostic ha lasciato il ritiro, brutte notizie per noi. Ha un'infiammazione al tendine d’Achille. Non c’era bisogno di correre rischi e la decisione per lui è stata quella di ritornare al suo club. Non farà parte della partita di domani”.