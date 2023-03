Kostic-Vlahovic: in Serbia l'asse è super, ma alla Juve...

Kostic-Vlahovic, il dato che preoccupa la Juve

Il gol dell'attaccante serbo è arrivato proprio su assist dell'esterno bianconero. Non un caso visto che l'ex Francoforte è il miglior assist-man della Juventus con ben 12 passaggi decisivi. Quello che sorprende è che Kostic non è ancora riuscito a fornire un assist a Vlahovic con la maglia della Juventus. Al contrario, l'ex Fiorentina ha messo a referto ben due assist per Kostic contro Bologna e Salernitana negli unici tre gol segnati in stagione. Un'asse che Allegri spera possa sbloccarsi definitvamente anche alla Juventus nell'ultima parte di stagione.