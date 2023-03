Juve e l’infortunio di Kostic: svelata la data dei controlli

Filip Kostic è stato costretto a terminare in anticipo gli impegni con la Serbia per un’ infiammazione al tendine d’Achille . Un infortunio che non gli ha permesso di prendere parte alla vittoria contro il Montenegro firmata da Vlahovic .

Juve, novità su Kostic

L'esterno domani effetuterà gli esami strumentali al J-Medical per vericare le sue condizioni. Allegri attende di capire se Kostic potrà essere a disposizione per la gara di sabato contro il Verona o, in alternativa, per l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. L'ex Eintracht Francoforte è infatti stato tra i migliori giocatori in stagione con 3 gol e 12 assist in tutte le competizioni.