Cerri: "Juve? Non pensavo nemmeno di andare in ritiro..."

Cerri sul trasferimento alla Juve

L'attaccante classe 1996, il cui trasferimento è finito nel mirino della Procura, ha raccontato così quella trattativa: "Ho avuto la fortuna di allenarmi con la Juve, mi sono reso conto che più avanzi di categoria e più c'è umiltà e disponibilità. Il fallimento del Parma mi ha aperto delle possibilità, potevo scegliere tra Milan e Juventus. Alla fine, parlandone con i miei familiari ed il mio agento, ho scelto la Juve. È stato un momento molto bello quando ho firmato, un passo in avanti per la mia carriera. A dire la verità però non mi aspettavo nemmeno di andare in ritiro con loro. Quell'anno erano arrivati dei campioni come Mandzukic e Khedira. Quando hai la possibilità di allenarti con giocatori di quel calibro il tuo livello si alza, fai esperienza e cresci".