Allegri senza Chiesa, e il rientro di Pogba è ancora un mistero

Dopo la sosta nazionali, la Juve si prepara a tornare in campo in Serie A con la sfida contro il Verona, in programma sabato 1 aprile alle 20:45. Come dichiarato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa (rivivi QUI la diretta), i bianconeri ritroveranno per l'occasione Milik e Di Maria, che hanno sfruttato la settimana di pausa per tornare ad allenarsi a pieno regime. Arrivano però brutte notizie su Chiesa e Pogba , costretti al forfait nella gara di campionato.

Juve, quando tornano Pogba e Chiesa? Allegri parla delle loro condizioni

Nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona, Allegri ha annunciato l'assenza di uno dei calciatori chiave della Juve: "Abbiamo recuperato tutti i giocatori tranne Chiesa per cui mancano due giorni. Chiesa non sarà convocato, oggi ha lavorato bene ma ha sempre questo fastidio. Si lavora per averlo martedì a completa disposizione".

L'allenatore bianconero è poi tornato a parlare di Pogba, assente già prima della sosta per via di una lesione all'adduttore: "Pogba? Non so dirvi quando rientrerà. Ma so che sta recuperando, l'adduttore sta bene, vediamo come reagisce il ginocchio allenamento dopo allenamento".