Allegri, la conferenza stampa prima di Juve-Verona: rivivi la diretta

La Juventus torna in campo dopo la sosta delle nazionali. I bianconeri sono reduci da risultati importanti: sono riusciti a ottenere la qualificazione ai quarti di finale di Europa League nel doppio confronto con il Friburgo, mentre in campionato hanno ottenuto due successi consecutivi contro Sampdoria e Inter. Domani ci sarà il Verona, squadra che ha bisogno di punti perché pienamente invischiata nella lotta per non retrocedere. La Juventus cercherà un'altra vittoria per avvicinarsi al quarto posto.