Juve, i convocati di Allegri per il Verona: tre assenze per infortunio

Dopo la sosta nazionali, per la Juve è il momento di tornare in campo in Serie A contro il Verona. In vista della partita dell'Allianz Stadium, in programma alle 20:45 di oggi, sabato 1 aprile, i bianconeri hanno comunicato la lista dei convocati diramata da Massimiliano Allegri. Come già annunciato dall'allenatore in conferenza stampa, Chiesa, Bonucci e Pogba sono costretti a dare forfait.