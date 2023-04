Juve, Allegri blinda la difesa: eguagliato un record

L'ennesimo 1-0 stagionale ha regalato alla Juventus altri tre punti per continuare la propria scalata verso il quarto posto. Una vittoria che ha certificato, per l'ennesima volta, la solidità difensiva della squadra di Allegri .

Juve, che numeri per la difesa

Contro il Verona è arrivato il 17esimo cleen sheats in 28 partite per i bianconeri. Negli ultimi 40 anni c'era riuscita solo nel 2017/18, sempre con Allegri in panchina. Al termine di quella stagione i bianconeri vinsero sia il campionato che la Coppa Italia. Se per lo scudetto i giochi sembrano ormai chiusi, questi numeri fanno ben sperare in vista degli ultimi due mesi di stagione in cui la Juve proverà a raggiungere il quarto posto e a vincere la Coppa Italia e l'Europa League.