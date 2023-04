Juve, Perin attacca Lukaku: "Ha mancato di rispetto"

Subito dopo il triplice fischio del match di Coppa Italia tra Juve e Inter, si è espresso sul parapiglia finale l'estremo difensore bianconero Perin: "Siamo i primi che dobbiamo dare l’esempio. In queste partite dove l’adrenalina dà scariche importanti a volte è difficile tenere i nervi saldi soprattutto per gli episodi che succedono alla fine. Secondo me è una mancanza di rispetto esultare sotto la curva della squadra avversaria. Probabilmente non gli è mai stato detto e il parapiglia è scoppiato per questo".