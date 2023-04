Insulti razzisti a Lukaku, chiusa la curva della Juve contro il Napoli

Juve, curva chiusa contro il Napoli

Il Giudice Sportivo ha deciso per la chiusura del primo anello della curva sud per un turno per gli insulti razzisti rivolti a Romelu Lukaku. Il settore dei bianconeri rimarrà quindi chiuso per la prossima gara di Serie A, in programma il 23 aprile contro il Napoli.

Juve-Inter, la scelta su Cuadrado, Lukaku e Handanovic

Per il colombiano sono state disposte tre giornate di squalifica, oltre che un'ammenda di 10mila euro. Il numero 11 bianconero è stato sanzionato per aver strattonato vistosamente e tentato di tirare un pugno ad Handanovic. Una giornata, invece, per il portiere nerazzurro e Lukaku.