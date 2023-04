Pagelle Juve: Chiesa di voglia, Danilo attento

Szczesny 6,5 Fa il suo opponendosi due volte in due minuti alle punture di Coates e Gonçalves. Poi lo spavento: si tocca il petto, chiede il cambio ed esce in lacrime ma dopo gli esami è tutto ok.

Perin (44’ pt) 7,5

C’è la sua firma sulla vittoria con due miracoli in pochi secondi nel recupero su Gonçalves e Bellerin.

Gatti 8

È la sua notte: il primo gol con la Juve è il punto esclamativo su una prova di grande sostanza ed energia che esalta lo Stadium.

Bremer 7

Vince a suon di anticipi il duello tutto fisico con Chermiti e salva sulla linea il tentativo di Nuno Santos.

Danilo 7

Attenzione e posizione per controbattere la vivacità di Edwards ed Esgaio. E aggiunge qualità nell’avviare la manovra.

Cuadrado 6

Più bloccato del solito anche per dare equilibrio e tenere a bada Nuno Santos. Nella ripresa torna quello vero e la Juve cresce.

Locatelli 5,5

La mediana a due sembra agevolarlo, almeno in avvio. Fa da buttafuori davanti alla difesa ma va presto in sofferenza quando cresce il ritmo dei portoghesi, così arriva qualche errore tecnico di troppo.

Paredes (40’ st) sv

Non ha la maglia pronta per entrare e Allegri si infuria.

Rabiot 6

Dei due di centrocampo è quello che si dedica di più a guidare la transizione offensiva. Non c’è l’efficacia, però, delle notti migliori anche perché è spesso costretto a rincorrere e coprire tanti spazi.

Kostic 5

Il periodo non è d’oro e lo conferma anche stavolta. Non trova lo spunto in velocità e viene preso in mezzo in fase difensiva dal tandem Esgaio-Edwards.

Fagioli (17’ st) 6

Riporta il centrocampo alla normalità con geometria e quantità.

Di Maria 5,5

Apre subito il compasso e manda Chiesa in porta. La Juve passa sempre e comunque da lui, cercando l’ispirazione giusta ma la luce del Fideo si accende troppo ad intermittenza.

Pogba (40’ st) sv

Un salvataggio volante per l’esordio stagionale in Europa.

Milik 5

La squadra lo cerca e lo trova poco e Arek si ferma ad un sinistro alto. Ma non è solo colpa sua.

Vlahovic (17’ st) 6,5

Subito ammonito per una sbracciata ma la seconda è una cosa buonissima: il suo colpo di testa salvato sulla linea innesca il gol di Gatti.

Chiesa 6,5

Ha una voglia grande così di tornare decisivo ed infatti è sua la prima occasione; il suo destro sbatte però su Adan. A forza di sgasare sulla fascia in ogni caso diventa un fattore.