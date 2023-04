Sentenza Juve, l'accusa a sorpresa: "Troppi 15 punti di penalizzazione"

Sentenza Juve, l'avvocato Bellacosa: "È piena di errori"

Oltre a Ugo Taucer, procuratore generale dello sport, anche Maurizio Bellacosa, rappresentante legale della Juve, si è espresso al termine dell'udienza al Collegio di Garanzia dello Sport. Di seguito le sue parole riportate da Italpress: "Quando, il 30 gennaio, abbiamo letto le motivazioni della sentenza del -15, la nostra sorpresa si è consolidata. La sentenza è sbagliata, piena di errori. Si muove come una nave che ha perso la rotta. Ed è questo il motivo di fondo per cui ne chiediamo l'annullamento senza rinvio. Nelle 14mila pagine degli atti di Torino c'è qualcosa in grado di dimostrare i valori gonfiati? No, c'è solo un contesto generico. Nulla di diverso che potesse sovvertire il proscioglimento di maggio 2022".

Tra le motivazioni della sentenza, viene citato anche il concetto di "alterazione del risultato sportivo". L'avvocato Bellacosa ha parlato anche di questo aspetto: "Le plusvalenze non fanno guadagnare un vantaggio sul campo, ma un effetto positivo nei bilanci". Il rappresentante legale dei bianconeri si è rivolto poi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI: "La vostra è una decisione che farà scuola, sarà pilota per tante questioni che vi ritroverete ad affrontare. Ci affidiamo alla vostra autorevolezza e competenza".