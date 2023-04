Diretta processo Juve: segui la decisione del Coni sul -15 LIVE

ROMA - Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni si pronuncerà sul ricorso della Juve contro la penalizzazione di 15 punti inflitti dalla Corte Federale d'Appello per i risvolti calcistici dell'inchiesta Prisma , legati al filone plusvalenze. Segui la giornata in diretta e tutti gli aggiornamenti.

12:15

Sentenza Juve, come cambierebbe la classifica di Serie A

In caso di conferma della sentenza della Corte d'Appello, la Juve resterebbe settima a 44 punti, a -9 dalla zona Champions. Se invece la penalizzazione venisse cancellata, i bianconeri salirebbero al terzo posto a 59 punti, a -2 dalla Lazio seconda e a +6 sul quinto posto.

11:55

Le tappe del processo

Il primo filone plusvalenze ha coinvolto la Juve più altre 10 società (Napoli, Genoa, Samp, Empoli, Parma, Pisa, Pro Vercelli, Pescara, Novara e Chievo), per un totale di 61 dirigenti imputati. LEGGI TUTTE LE TAPPE DEL PROCESSO

11:50

Juve, quando arriva la sentenza: i tempi

I tempi della sentenza sono stretti: potrebbe arrivare il giorno stesso o il giorno successivo. Da regolamento il Collegio di Garanzia del Coni ha 5 giorni di tempo per pubblicare poi il dispositivo della sentenza stessa.

11:35

Ricorso Juve, come si svolgerà l'udienza al Collegio di Garanzia del Coni

Il Collegio di Garanzia del Coni è il terzo e ultimo grado della giustizia sportiva, che non ha potere di modificare le sentenze ma di valutare solo l’eventuale presenza di vizi di forma. Non è chiamato dunque a giudicare il merito, ma la legittimità giuridica delle decisioni di grado precedente. Significa che non ci saranno mezze misure o riduzioni: o annulla la sentenza o la conferma.

11:26

Mancata valutazione di un'attenuante

La Juve si è dotata di un modello gestionale ex dl 231/2001, adottato per permettere alle aziende di essere sollevate dalla responsabilità che deriva dai reati imputati ai singoli dipendenti. Secondo gli avvocati, chi ha pronunciato la sentenza doveva tenerne conto.

11:25

Mancato riferimento all'articolo 6: di che si tratta

La Vecchia Signora lamenta di essere stata condannata sulla base dell’art. 4 senza riferimenti all’art. 6 che «era invece contestato nel deferimento». Quest’ultimo articolo si riferisce alle “responsablità delle società”. Nell’art. 4 è comunque specificato che il codice si applica ai soggetti dell’art. 2, cioè «società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara...». Un possibile vizio che oggi il giudice di legittimità dovrà valutare.

11:23

Sproporzionalità della sanzione

Chiné aveva chiesto 9 punti durante la requisitoria del 20 gennaio, la Corte ne ha inflitti 15. Perché? Secondo la Juve le motivazioni della sentenza firmate dal presidente Torsello non spiegano abbastanza bene come si è arrivati alla decisione. Anche qui, pareri discordanti tra chi ha emesso la sentenza e chi l’ha subita.

11:22

Vizio procedurale

Questa nota di fine marzo-inizio aprile 2021 poteva invalidare l’intero processo, nel caso in cui avesse dimostrato che il procuratore Chiné conosceva già il “caso Juve” sei mesi prima di iscrivere la notizia nell’apposito registro (ottobre 2021). Ma in quello scambio di mail con la Covisoc, il procuratore non cita mai l’argomento: un punto a favore della procura. Dopo la sentenza del Tar, il documento è stato consegnato dalla federazione ai legali di Paratici e Cherubini. Non averlo prima ha causato un danno alla difesa della Juve? Lo stabilirà il Collegio.

11:20

Illecito non previsto dal regolamento

Siccome non è stato possibile dimostrare la sopravvalutazione dei valori di mercato delle operazioni, secondo il club il giudice ha fatto il cosiddetto “processo alle intenzioni”. I legali ritengono inoltre che l’illecito sportivo sia stato contestato per un fatto estraneo alla normativa. Secondo la Corte, le 14 mila pagine dell’inchiesta Prisma hanno invece portato alla luce un corposo materiale probatorio.

11:15

Violazione del “thema decidendum": cos'è

«Soltanto leggendo la motivazione della decisione, la Juventus ha scoperto che avrebbe dovuto difendersi non già per la conclusione di 15 operazioni di compravendita, bensì per la realizzazione di un “sistema fraudolento in partenza”» si legge nel ricorso. Secondo gli avvocati, quindi, dalle “plusvalenze fittizie” si è passati alla contestazione di un illecito dimostrabile tramite le intercettazioni. E dunque, a proposito del “thema decidendum”, si sarebbe passati da un processo all’altro dall’art. 31 al 4.1 del codice di giustizia sportiva, quello che parla di “lealtà, probità e correttezza”.

11:00

I punti del fascicolo Juve

Ripercorriamo i nove punti salienti del fascicolo firmato dai legali Bellacosa, Clarizia, Sangiorgio e Paolantonio. LEGGI TUTTO

10:40

Juve, tre scenari possibili dopo l'udienza

Il Collegio di Garanzia presso il Coni non è un giudice di merito. E tramite le “sezioni unite”, la presidente Gabriella Palmieri Sandulli e gli altri giudici Branca, Zimatore, Zaccheo e D’Alessio stabiliranno se il -15 è legittimo. L’udienza di oggi a Roma si aprirà però con una questione preliminare: la costituzione o meno in giudizio di Codacons e Associazione Club Napoli Maradona che, tramite l’avvocato Lubrano, chiedono di partecipare al processo per difendere il -15 e far revocare gli scudetti negli anni dei bilanci contestati. Tre gli scenari possibili: LEGGI TUTTO

10:25

Cosa contesta la Juve

La Juve considera "errata" la decisione della Corte d’Appello di accogliere la revocazione del processo plusvalenze. Due gradi di giudizio avevano dato ragione al club nella scorsa primavera (certificando l’impossibilità di fissare il “giusto prezzo” a una trattativa di mercato), ma sulla base dell’inchiesta Prisma della magistratura di Torino la procura della Federcalcio ha chiesto e ha ottenuto la riapertura del processo. I legali hanno citato il “ne bis in idem” nel senso di impedimento a tornare su un fatto “già giudicato”. LEGGI TUTTO

10:00

Juve, chi c'è al Coni

Al Collegio non dovrebbero essere presenti gli ex membri del cda della Juve: Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano. La Figc non si è costituita, la controparte del club bianconero nel procedimento sarà il Procuratore Generale dello Sport, il prefetto Ugo Taucer.