Juve, tutte le tappe del processo

ROMA - Il primo filone plusvalenze ha coinvolto la Juve più altre 10 società (Napoli, Genoa, Samp, Empoli, Parma, Pisa, Pro Vercelli, Pescara, Novara e Chievo), per un totale di 61 dirigenti imputati. La procura Figc elaborò un modello per dimostrare l ’esistenza di operazioni “fittizie”, ma non chiese punti di penalizzazione, bensì un totale di 458 mesi di inibizione e multe complessive pari a 2,32 milioni. Il risultato? Tutti prosciolti, sentenza confermata anche in secondo grado dalla Corte d’Appello il 17 maggio.