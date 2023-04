Juve-Napoli, arriva la decisione definitiva sulla chiusura della curva

Juve-Napoli, la curva sarà aperta

La FIGC ha dichiarato di aver accolto il reclamo della Juventus ed annullato la sanzione di chiusura della curva sud per un turno. I tifosi bianconeri potranno quindi assistere regolarmente alla sfida di domenica contro il Napoli. Il club bianconero è stato premiato per aver collaborato all'individuazione dei colpevoli degli insulti razzisti. Di seguito il comunicato ufficiale: "La Corte Sportiva d'Appello Nazionale Sezioni Unite nell’udienza fissata il 19 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza numero 233/CSA/2022-2023, proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. in data 10.04.2023 avverso la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato "Tribuna sud primo anello" privo di spettatori, in relazione alla gara di Coppa Italia Frecciarossa Juventus/Internazionale del 04.04.2023; uditi gli Avv.ti Maria Turco e Luigi Chiappero per la reclamante, il Dott. Luca Scarpa per la Procura Federale; ha pronunciato il seguente: Accoglie il reclamo e, in riforma della decisione impugnata, annulla la sanzione irrogata. Dispone la comunicazione alle parti con PEC".