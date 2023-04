Juve, Alex Sandro: "Ecco cosa penso sulla sentenza plusvalenze"

"All'andata è stata una sfida molto intensa, me l'aspetto altrettanto domani sera", queste le parole a Sky Sport di Alex Sandro alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di Europa League tra Juve e Sporting Lisbona. Come affermato dal terzino brasiliano, la gara all'Allianz Stadium è stata molto sofferta e combattuta e i bianconeri sono riusciti a vincerla per 1-0 grazie alla rete di Gatti. Per quando riguarda invece la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul caso plusvalenze, il difensore ha dato la sua opinione.