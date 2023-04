La nuova classifica di Serie A dopo la sentenza Juve

ROMA - Dopo la decisione sulla sentenza Juve , a cui sono stati momentaneamente restituiti i 15 punti di penalizzazione , la classifica di Serie A è cambiata profondamente. Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni si è infatti pronunciato sul ricorso alla penalizzazione per il caso plusvalenze, annullandola e rinviando il giudizio alla Corte federale. La decisione ha cambiato la posizione e la situazione di diverse squadre .

La squadra di Massimiliano Allegri passa infatti da 44 a 59 punti, portandosi al terzo posto. Il club bianconero si trova così in piena zona Champions League, dietro la Lazio (61) e davanti alla Roma (56) che passa al quarto posto. Scalzato il Milan, che scivola al quinto posto e in zona Europa League, mentre l'Inter scende al sesto posto in zona Conference League.