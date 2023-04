Allegri, rivivi la diretta con le sue parole: "Rabiot giocatore straordinario"

Con il pareggio allo stadio José de Alvalade, la Juventus passa il turno di Europa League eliminando lo Sporting Lisbona e accedendo alle semifinali. Giornata importante per i bianconeri dopo aver riconquistato i 15 punti che gli erano stati tolti in classifica. Ai microfoni di Sky al termine della partita è intervenuto Massimiliano Allegri . Segui tutti gli aggiornamenti in diretta con noi.

23:59

Europa League, passa la Roma

Si definisce anche il tabellone dall'altro lato dove la Roma ha vinto ai supplementari contro il Feyenoord per 4-1. Protagonista Dybala con un gol e un assist.

23:38

Juve, le parole di Rabiot

Interviene anche Rabiot: "Oggi abbiamo giocato con il cuore. Sofferto fino alla fine ma ci siamo. Vogliamo vincere ma dobbiamo ragionare passo dopo passo. Saremo pronti per le prossime fasi. Dobbiamo prepararci bene e giocare con la testa, poi vedremo. Oggi potevamo fare meglio ma l'obiettivo era passare. Il Siviglia è una grande squadra. Eravamo sereni durante la sentenza, ora siamo contenti. Non abbiamo mollato. Non è stato facile l'ultimo periodo, ma quella di oggi è stata una bella notizia".

23:32

Juve, Cuadrado: "Lavoreremo fino alla fine"

Cuadrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento per il risultato. Abbiamo difeso da squadra. Loro giocano un bel calcio ma noi avevamo la determinazione di conquistare il passaggio del turno. Lavoreremo fino alle fine".

23:26

Juve, Danilo: "Imparato molto da Chiellini e Allegri"

Danilo continua: "Sicuramente è più bello vedere in classifica che siamo al terzo posto, molto vicini al secondo. Ce lo meritiamo. Ma non dobbiamo pensarci troppo, dobbiamo pensare domenica dopo domenica. In Italia e insieme ad Allegri sono migliorato molto in difesa. Imparavo molto da Chiellini".

23:24

Juve, le parole di Danilo

Anche Danilo ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sul mio errore ho avuto un po' di fortuna. Sapevamo sarebbe stata una partita difficile, lo Sporting è una bella squadra. Noi abbiamo fatto la partita giusta e ci meritiamo questo passaggio. I nostri giovani sono sia bravi ragazzi che grandi giocatori. La Juve deve seguire sulla strada della Next Gen. Dopo la vittoria nel derby contro il Torino è scattato qualcosa di diverso. Siamo stati sempre uniti e non abbiamo mai messo in dubbio la qualità della squadra. Non abbiamo fatto ancora niente però. Contro il Napoli dovremo dare una dimostrazione di forza".

23:15

Juve, Allegri: "Rabiot giocatore straordinario"

Allegri finisce: "Da fuori tiriamo poco e dobbiamo migliorare. Con Chiesa davanti non avevamo bisogno di grandi sovrapposizioni. Rabiot deve ancora migliorare: a volte arriva vicino all'area e non tira nonostante abbiamo le capacità per farlo. Rimane comunque un giocatore straordinario".

23:12

Allegri sul Siviglia

L'allenatore ha parlato anche dei prossimi avversari: "Io mi aspettavo passasse il Siviglia. Ha vinto tante Europa League, è una squadra rognosa".

23:11

Juve, parla Allegri

Massimiliano Allegri è arrivato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo sofferto facendo una buona partita, specialmente nel secondo tempo. Sapevamo delle difficoltà e siamo stati anche un pizzico fortunati sul finale. Ora dobbiamo tuffarci sul campionato nelle prossime due settimane. Ne abbiamo perse tre delle ultime quattro e la classifica ci ha condizionato un po'".

23:05

L'altra semifinale

Se nella parte del tabellone della Juventus è tutto deciso, non si può dire lo stesso dall'altra: infatti la Roma è andata ai supplementari nella partita contro il Feyenoord (segui QUI la diretta). Mentre il Bayer Leverkusen si è già guadagnato il pass per la semifinale.

22:55

La prossima avversaria della Juve

Dopo il pareggio dell'Old Trafford, il Siviglia vince in casa contro il Manchester United e sarà la prossima avversaria della Juventus.

22:50

Juve, le parole di Allegri tra poco

Con il pareggio di Lisbona, la Juventus accede alle semifinali di Europa League eliminando lo Sporting. A breve le parole di Massimiliano Allegri nel post partita.

Lisbona - Estadio José de Alvalade