Diretta Roma-Feyenoord: ora LIVE la partita di oggi

La Roma di Mourinho deve ribaltare l'1-0 subito in casa del Feyenoord per centrare la semifinale di Europa League. A spingere la squadra ci sono questa sera 67mila tifosi allo stadio Olimpico, ennesimo sold out. Lo stadio sarà tutto giallorosso, visto che la trasferta è stata vietata agli olandesi. Sarà anche il debutto per il nuovo general manager Lina Soulokou. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta con noi.