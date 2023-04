Juve, basta il pari con lo Sporting: Rabiot regala la semifinale di Europa League

La Juve pareggia 1-1 in casa dello Sporting Lisbona e, in virtù del successo per 1-0 dell'andata a Torino, si qualifica per la semifinale di Europa League. Succede tutto nel primo tempo: Rabiot sblocca il risultato al 9' in girata, Edwards pareggia i conti su rigore al 20'. Nella ripresa i bianconeri soffrono solo nel finale e riescono a conservare il pareggio: in semifinale la squadra di Allegri affronterà il Siviglia, che ha eliminato il Manchester United. Nel giorno della sentenza sul caso plusvalenze, la Juve festeggia sul campo e sogna in grande.