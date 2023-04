Juve, la distorsione di Vlahovic diventa un caso

TORINO - Voltare pagina non è semplice ma è necessario. E il calendario impone ritmi serrati, domenica la Juve farà visita al Bologna, già ieri quindi tutti alla Continassa. In programma una sessione di scarico per chi è sceso in campo dal 1' contro l'Inter, esercitazioni tecniche sulla doppia fase e partitella per gli altri. Ancora a parte però Dusan Vlahovic, grande assente in Coppa Italia per una distorsione alla caviglia rimediata nell'allenamento di martedì che dovrà essere valutata giorno dopo giorno, ammesso che questo piccolo infortunio sia il vero problema del centravanti serbo in un momento tormentato come quello attuale. Sicuramente assente Moise Kean, per lui se ne riparlerà tra la partita con l'Atalanta e quella con il Siviglia valida per la semifinale d'andata di Europa League. A Bologna intanto tornerà a disposizione di Max Allegri almeno Juan Cuadrado, di rientro dopo l'assenza per squalifica a San Siro. Il colombiano rappresenterà una delle novità della Juve di Bologna, con lui sicuramente in campo anche Danilo, ma la formazione titolare potrebbe essere rinnovata (almeno) anche dai vari Federico Gatti, Nicolò Fagioli e Arek Milik.