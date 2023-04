Come mai Sozza non è andato a vedere l'intervento di Danilo su Orsolini che ha portato al calcio di rigore per il Bologna? Perché il monitor a bordocampo non funziona, l'arbitro ha avvisato i capitani e le panchine e poi ha preso la decisione sulla base di quello che gli ha raccontato Mazzoleni da Lissone, cosa prevista dal protocollo. La notizia è stata confermata anche dallo speaker del Dall'Ara, che ha annunciato il malfunzionamento del monitor.