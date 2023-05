"Juve, tormento Ihattaren: ecco le intenzioni del club"

Sembra essere ormai agli sgoccioli l'anonima esperienza di Ihattaren alla Juventus . L'olandese ha un contratto in essere con il club bianconero fino al 2025, ma le strade potrebbero separarsi in maniera anticipata.

Possibile interruzione del contratto tra la Juve e Ihattaren

Come riportato dai media olandesi, infatti, la Juventus starebbe pensando di preparare un dossier che porterebbe alla rescissione anticipata del contratto con il calciatore. Ihattaren era tornato due mesi fa a Torino, con l'idea di giocare con la Juve Next Gen, ma poi ha smesso di allenarsi per tornare in Olanda. Recentemente si è trasferito a Dubai dove si è sposato con l'intento di proseguire la propria vita nella città degli Emirati Arabi, con la concreta possibilità di lasciare definitivamente il calcio professionistico.