Juve, altra "botta" da Zeman: "Pagherà per quanto fatto"

Le vicende giudiziarie in cui è coinvolta la Juve in questa stagione sono tra i temi più caldi degli ultimi mesi. Soprattutto dopo la sentenza arrivata a seguito dell'udienza dello scorso 19 aprile, tanti addetti ai lavori nel mondo del calcio hanno parlato della situazione che riguarda i bianconeri. Tra questi rientra anche Zdenek Zeman , allenatore del Pescara , che ancora una volta è tornato a parlare della Juve.

Juve, Zeman: "Alla fine pagherà"

“Purtroppo solo in Italia succedono queste cose, siamo abituati. Ora bisognerà attendere l'esito del processo e le decisioni della Federazione italiana e dell'Uefa”. Ai microfoni di Tio, Zeman è stato ancora una volta severo sulla sentenza della Juve. In particolare, l'allenatore del Pescara ha attaccato l'inchiesta sugli stipendi, facendo una previsione per il futuro: "La Juve ha diversi problemi su più livelli, fra i quali la manovra degli stipendi. Secondo me alla fine pagherà per quanto fatto".