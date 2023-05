Juve, caso plusvalenze: c'è la data della nuova udienza

Arrivano novità per quanto riguarda il caso plusvalenze che coinvolge la Juve . Dopo la seconda udienza preliminare che si è tenuta nella giornata di oggi, mercoledì 10 maggio (rivivi QUI la diretta), si è deciso di fissare una nuova data per la prossima udienza della Corte federale d'appello .

Juve, il 22 maggio la nuova udienza per il caso plusvalenze

La Corte federale di appello della Figc ha deciso di programmare per lunedì 22 maggio la nuova udienza per rivalutare la sanzione alla Juve sul caso plusvalenze. Dopo lo scorso 19 aprile - data della prima udienza preliminare - il Collegio di Garanzia del Coni aveva optato per il rinvio a giudizio per valutare nuovamente la penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri. Dopo una giornata di discussioni e due sospensioni dell'udienza, la nuova data in cui si deciderà il futuro della Juve è fissata fra 12 giorni.