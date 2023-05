Diretta processo Juve sulle plusvalenze, segui l'udienza LIVE

Giornata importantissima per la Juve , con la seconda udienza del processo civile per riprendere il processo sui conti del club bianconero. Nell’aula bunker del Tribunale di Torino prosegue la battaglia legale che vede imputati, oltre al club, 12 ex dirigenti e amministratori (tra cui Andrea Agnelli , Pavel Nedved , Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici ) sul caso plusvalenze . Segui in diretta il processo.

13:40

Udienza Juve: si riparte alle 14

Mancano venti minuti per la ripartenza della seconda udienza del processo civile: il Gup comunicherà la decisione sulle richieste delle parti civili. Successivamente avrà inizio la discussione sulla competenza territoriale, con gli avvocati della difesa che chiedono lo spostamento del procedimento a Milano o Roma, sede rispettivamente di Piazza Affari e Computershare.

13:25

Juve, le motivazioni della sentenza: cosa succederà ora con la penalizzazione

Per il Collegio di Garanzia il ricorso bianconero è inammissibile e infondato in tutti i suoi punti, ma resta lecito l'annullamento con rinvio per ridefinire le responsabilità dei dirgenti non con potere di firma. (APPROFONDISCI)

13:10

Juve, altra "botta" da Zeman: "Pagherà per quanto fatto"

L'allenatore del Pescara torna a parlare delle vicende giudiziarie che coinvolgono i bianconeri. (LEGGI TUTTO)

12:55

L'udienza ripartirà alle ore 14

Manca circa un'ora per la ripartenza della seconda udienza del processo civile: il Gup renderà nota decisione sulle richieste delle parti civili e poi inizierà la discussione sulla competenza territoriale.

12:45

Juve, ovazione e applausi durante l'allenamento

Ecco cosa è successo durante la rifinitura prima del Siviglia, con il tecnico Massimiliano Allegri accolto dagli applausi: il motivo. (LEGGI TUTTO)

12:35

Juve, spunta l'ipotesi patteggiamento

Gli avvocati della Juve stanno infatti lavorando all’ipotesi del patteggiamento, che se dovesse concretizzarsi nelle prossime due settimane porterebbe a una pena dimezzata, quantificabile in altri punti oppure in una maxi-multa. (LEGGI TUTTO)

12:25

La Juve si allena alla Continassa

Mentre si aspettano le 14 per riprendere l'udienza e scoprire la decisione sulle richieste delle parti civili, la Juventus di Massimiliano Allegri è in campo alla Continassa. La squadra sta preparando la sfida contro il Siviglia nella semifinale di andata di Europa League. Allegri può contare sul gruppo al completo: l'unico assente alla rifinitura è De Sciglio. Nel quartier generale bianconero si respira un ottimo clima, il tecnico è stato l'ultimo a entrare in campo ed è stato accolto dall'applauso scherzoso e da un'ovazione da parte dei suoi giocatori.

12:21

Juve, sanzioni inevitabili e difesa demolita

Dalle motivazioni pubblicate dal Collegio di Garanzia Coni escono demolite le argomentazioni fondamentali della difesa e confermato, nella sua interezza, l’impianto accusatorio che aveva portato alla penalizzazione di punti. Respinti anche i ricorsi che contestavano l’illegittimità dell’istanza di revocazione proposta della Procura Federale. (LEGGI TUTTO)

12:15

Elkann: "La Juve sarà difesa in tutte le sedi"

Le parole di John Elkann alla scuola "Quarati" di Napoli per la presentazione del progetto nazionale Matabi: "Il presidente Ferrero e l'amministratore delegato Maurizio Scanavino stanno facendo di tutto, come è sempre stato fatto, nel rispetto delle autorità, per proteggere quelli che sono gli interessi della Juventus, dei suoi tifosi, ma soprattutto del calcio italiano e non solo. Indubbiamente per la Juventus è stato un anno molto difficile fuori dal campo, però la squadra ha dimostrato in campo di essere seconda, fino a oggi, di disputare giovedì la semifinale dell'Europa League e di combattere in modo da far sì che la Juventus sia e debba essere difesa in tutte le sedi".

12:10

Caso plusvalenze, le motivazioni

Le motivazioni del Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite sulla sentenza datata 20 aprile, con cui l'organo di giustizia sportiva aveva parzialmente accolto il ricorso dei legali della Juve dopo i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze rinviando il tutto alla Corte Federale di Appello. (LEGGI TUTTO)

12:05

Processo Juve, ci sarà una nuova penalizzazione

Per il Collegio di Garanzia il ricorso bianconero è inammissible e infondato in tutti i suoi punti: si rifarà un nuovo giudizio in base alle indicazoni del Collegio di Garanzia e si riformuleranno l'entità delle sanzioni.