Siviglia, Mendilibar: "Juve non nel momento migliore, possiamo batterla"

José Luis Mendilibar , allenatore del Siviglia , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus . Gli spagnoli affronteranno i bianconeri all'Allianz Stadium per l'andata delle semifinali di Europa League .

Siviglia, Mendilibar: "La Juve sa vincere con pochi gol"

L'allenatore si è espresso così sulla Juventus e sul tipo di partita che si aspetta domani: "L’illusione e la speranza ci sono, i miei giocatori non sono nuovi a questo genere di pressioni. La tranquillità con cui affronteremo ogni momento della gara farà la differenza, non dobbiamo perdere la calma. Rispetto al Manchester United mi aspetto un'altra partita, con le italiane si gioca un calcio diverso. La Juve non è nel suo momento migliore, ma ha comunque una buona posizione in campionato ed è in semifinale di Europa League. Sanno affrontare queste competizioni. Non credo che ci saranno molti gol. La Juve vince sempre con poco margine, senza sbilanciarsi. Spero comunque che sia una partita aperta. Sono convinto che qualsiasi squadra può sconfiggerci, ma anche noi possiamo farlo, Juve compresa". Mendilibar ha poi fornito un aggiornamento sulle condizioni di Fernando e Lamela dopo i recenti problemi fisici: "Sono al 100% e domani saranno della partita".