Juve, il legale annuncia: "Pronti a combattere sulla penalizzazione"

Juve, l'avvocato: "Vari spunti per la nuova udienza"

Il legale del club bianconero si è espresso così sul nuovo capitolo del processo per l'Inchiesta Prisma: "Abbiamo appena ricevuto la notizia della nuova data. L’abbiamo già segnata in agenda e adesso cominceremo a lavorare alla memoria difensiva che dovremo depositare entro il 17 maggio. Non ci convincono tanti argomenti, abbiamo vari spunti per tornare a combattere davanti alla corte federale di appello".