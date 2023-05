Tacconi compie 66 anni: gli auguri della Juve

Come sta oggi Stefano Tacconi: le sue condizioni

Come noto, Tacconi si sta riprendendo da un grave malore: il 23 aprile 2022 era arrivato in coma all’ospedale di Alessandria a causa di un aneurisma. Il malore lo aveva colpito mentre si trovava ad Asti per un evento benefico. Un anno più tardi, il 23 aprile 2023, suo figlio Andrea ha pubblicato un toccante messaggio su Instagram: "È passato un anno dal quel giorno, è stato un anno di grande paura e di grande speranza. Cadere per rialzarsi, cadere per poi rialzarsi ancora. La strada è ancora lunga ma noi continuiamo con una grande consapevolezza. L'unione fa la forza, la famiglia fa la forza e alla fine non c'è verso, I CAMPIONI VINCONO SEMPRE".