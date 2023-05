Juve-Siviglia, morto tifoso bianconero sugli spalti: l'accaduto

Tutto è successo durante la semifinale d'andata di Europa League tra Juventus e Siviglia. Giuliano Visconti era all'Allianz Stadium per tifare i bianconeri quando accusa un malore. Non c'è stato nulla da fare per il 78enne che è morto sul colpo. Inutile l'intervento dei soccorsi che hanno potuto solo dichiarare il decesso del tifoso bianconero.