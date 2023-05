Gatti, il gol al Siviglia lo proietta nella storia della Juve: il dato

Gatti, il dato che lo proietta nella storia della Juve

Con il gol realizzato al Siviglia, Gatti è entrato nella storia della Juve in una statistica di tutto rispetto: soltanto altri quattro difensori bianconeri, infatti, sono riusciti a realizzare un gol in una semifinale di una grande competizione europea. A rientrare in questa statistica sono Porrini, Cabrini, Cuccureddu e Bercellino. Poi c'è Gatti che al suo primo anno in bianconero sta riuscendo a togliersi molte soddisfazioni, in particolar modo in ambito europeo.