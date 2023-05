Diretta Juve-Siviglia: ora LIVE la partita di oggi

19:40

Quanto vale la finale di Europa League per la Juve?

Superare la doppia sfida contro il Siviglia non porterebbe benefici solo sul lato sportivo per la Juve. I ricavi economici sono un altro aspetto da tenere in considerazione per la società bianconera, che tra possibili sanzioni e il prossimo calciomercato, vuole puntare alla finale di Europa League. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, in questa stagione la Juve ha già ricavato 6,3 mln di euro esclusivamente dal cammino in questa competizione. Ma una possibile finale porterebbe nelle casse del club circa altri 8,7 milioni tra la sola qualificazione (che vale dai 4 ai 6 milioni) e 3,7 milioni di market pool (una stima minima calcolata in base ai ricavi dell'Atalanta 2021/22). In totale, si tratterebbe di quasi 15 milioni di euro di profitto dall'inizio del cammino in Europa League per la Juve.