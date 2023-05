Rabiot shock, mostra in tv i segni di uno scontro in campo: "Non era rigore?"

Ha fatto molto discutere in campo - e continuerà a farlo anche fuori - l'intervento subito da Adrien Rabiot nel finale della gara tra Juve e Siviglia (rivivi QUI la diretta). Nel post-partita della sfida di Europa League, il centrocampista francese ha parlato di quello che è stato il presunto fallo da parte di Badè, per cui i bianconeri hanno chiesto un rigore. Ai microfoni di Sky, Rabiot si è presentato mostrando i segni dell'intervento del difensore del Siviglia, commentandolo così: "Si tratta di un brutto fallo. Era un fallo netto, c'era il rigore ma il VAR non ha detto niente. Si vede bene: Badè non tocca la palla. Cosa ha detto l'arbitro? Non so perchè non ci sia stata nessuna reazione, per me era un fallo netto".