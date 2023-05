Juve, Calvo: "Fiducia per il Siviglia". E poi parla del rinnovo di Di Maria

Mancano due giorni alla sfida tra Siviglia e Juve, che determinerà una delle due finaliste di Europa League. Dopo il pareggio per 1-1 dell'andata, i bianconeri cercheranno di fare risultato in Spagna per riuscire a strappare un pass per Budapest. C'è attesa e tensione nell'ambiente Juve, ma anche fiducia, come confermato dallo stesso Francesco Calvo nel pomeriggio di martedì 16 maggio.