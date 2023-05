Mijatovic punge la Juve: "Gol in fuorigioco? Ma per favore..."

Predrag Mijatovic ha concesso un'intervista ad AS. L'ex attaccante del Real Madrid è tornato sulla vittoria della Champions League nel 1998 in finale contro la Juventus .

Real Madrid, Mijatovic sicuro: "Era tutto regolare"

L'ex calciatore montenegrino ha raccontato così le emozioni provate quella notte: "La cosa buona è che sono passati 25 anni, ma il ricordo è ancora presente nei tifosi del Real Madrid e nel Real stesso. Era una Coppa dei Campioni attesa da tanto ed è stato l'inizio per tutto ciò che è arrivato dopo. Fuorigioco? Ma per favore! Il tiro di Roberto Carlos fu respinto da un giocatore della Juventus. Nessuno in campo ha protestato per quell’episodio e sappiamo tutti che le squadre italiane protestano contro tutto. Nessuno ha alzato la mano o altro. Era assolutamente regolare".