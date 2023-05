Calvo, i rinnovi e il mercato Juve: "Incertezza sul futuro ci condiziona"

TORINO - "La partita di stasera incide sul giudizio di Allegri? Allegri ha fatto un lavoro ottimo. Ha avuto il pregio grandissimo di rendere quasi normale una stagione che non ha avuto nulla di normale. Il giudizio complessivo va dato alla stagione, non alla partita singola". Parole pronunciate da Francesco Calvo, Cfo della Juventus, a Sky nel prepartita della semifinale di ritorno di Europa League, in casa del Siviglia: "Tra i giocatori c'è una bella energia positiva. E' importante, ed è motivo di orgoglio, aver tre giocatori nati dopo il 2000 in campo in una semifinale: costruiamo il presente e il futuro".