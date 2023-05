Siviglia-Juve, Fagioli esce in barella: le sue condizioni

Al 41esimo minuto del primo tempo, Nicolò Fagioli ha dovuto abbandonare la partita tra Siviglia e Juve in barella . Il centrocampista della squadra di Allegri ha lasciato il campo durante la semifinale di ritorno di Europa League per un brutto scontro con Gudelj .

Siviglia-Juve, barella per Fagioli

Lo staff medico della Juventus è subito intervenuto per accertarsi delle condizioni del giocatore e ha chiesto subito il cambio. Vedendo la dinamica dello scontro, fin da subito è stata chiara la situazione. In campo sono entrati anche i sanitari dello stadio che hanno portato via Fagioli in barella. Al posto di Fagioli è entrato in campo Paredes.

Le condizioni di Fagioli

Dalle prime ricostruzioni si pensa possa essere una frattura della clavicola. Nelle prossime ore verranno svolti tutti gli esami necessari per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.