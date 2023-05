Juve, è finita: il Siviglia è in finale di Europa League

La Juventus è fuori dall'Europa League . La squadra di Massimiliano Allegri perde ai supplementari contro il Siviglia che raggiunge la Roma in finale. Decisivi per gli spagnoli i gol degli ex Serie A Suso e Lamela dopo il vantaggio dei bianconeri arrivato con Vlahovic .

Siviglia-Juve, il racconto della partita

Un primo tempo ricco di emozioni da entrambe le parti: per la Juve il palo di Kean e l'occasione sprecata da Di Maria (clicca QUI per vedere la reazione rabbiosa di Bonucci), per il Siviglia il bel colpo di testa di Ocampos bloccato sulla linea da Szczesny. Il vantaggio della Juve arriva al 65esimo con il secondo pallone toccato da Vlahovic. Il primo è lo stop con cui salta i difensori centrali del Siviglia, poi di pallonetto porta in vantaggio la Juve.

Il gol decisivo di Lamela

Sorprasso che dura appena 6 minuti: Chiesa perde poco fuori l'area di rigore, la riprende Suso che fa partire un sinistro perfetto. Szczesny la vede in ritardo e non può farci niente. Ai supplementari, dopo una grande occasione fallita da Chiesa, arriva il gol del vantaggio del Siviglia con Lamela che di testa buca Szczesny. Siviglia che finisce anche in 10 la partita con Acuña che viene espulso dopo il secondo giallo ricevuto per perdita di tempo.