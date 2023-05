Allegri, rivivi la diretta della conferenza stampa

La Juventus torna in campo dopo l'eliminazione in semifinale di Europa League contro il Siviglia . Per la squadra di Massimiliano Allegri ora c'è la sfida contro l' Empoli e l'allenatore bianconero interviene in conferenza stampa per analizzare il momento e presentare la partita.

Termina la conferenza

Con le ultime dichiarazioni, finisce la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Allegri conclude: "La società farà le sue valutazioni"

Allegri conclude: "Per le parole di Szczesny non so le parole esatte. Non conosce bene l'italiano quindi avrà sbagliato nell'uso dei termini. Un allenatore deve giocare a seconda delle caratteristiche della propria squadra. Si poteva fare meglio? Io so solo che la Juventus è arrivata in semifinale di Europa League, dove giocano sempre grandi squadre. Poi in semifinale di Coppa Italia. Tra una partita e l'altra quest'anno ci sono state sempre delle situazioni, con delle decisioni dove siamo stati sfortunati. Ora mancano 15 giorni e la società farà le proprie valutazioni in totale tranquillità".

Allegri: "Aziendalista? Mi fanno un complimento"

L'allenatore parla anche in quanto riferimento dell'area sportiva: "Le parole di Elkann mi hanno fatto molto piacere. Io sono sempre stato disponibile della Juventus, del Milan e del Cagliari per tutta la mia carriera. Quando mi dicono che sono aziendalista mi fanno solo un complimento. Quando sei allenatore non sei solo un allenatore sul campo. Ma sei il riferimento dell'area sportiva perchè la squadra dipende da te. Poi la società valuta e fa le proprie scelte dove l'allenatore non entra".

Juve, Allegri: "Vlahovic era febbricitante, Rabiot acciaccato"

Allegri pensa all'Empoli: "A Siviglia abbiamo giocato per 120 minuti quindi arriviamo dopo una grande fatica. Avevamo Vlahovic febbricitante e Rabiot acciaccato. Non abbiamo Cuadrado e Danilo. Diversi però a Siviglia non hanno giocato quindi potrebbero giocare domani per fare una partita importante. L'Empoli è una squadra brillante che crea e non ha pensieri".

Il rinnovo e la sconfitta di Siviglia

Allegri ha parlato anche del rinnovo: "Io posso decidere per me stesso. Per qunto riguarda me ho ancora due anni di contratto e rimango". Poi è tornato sulla sconfitta di Siviglia: "Dopo la partita bisognerebbe stare zitti. A caldo dopo la partita si dicono cose che non si pensano. Noi a Siviglia abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Andare a Siviglia e fare 6/7 palle gol non è facile, poi però siamo stati imprecisi".

Allegri sulla sentenza

L'allenatore è poi intervenuto sulla sentenza di lunedì: "In questo momento alla sentenza non ci ho neanche pensato. L'unica cosa a cui penso è vicnere contro l'Empoli per togliere le scorie della sconfitta contro il Siviglia. Matematicamente ci servono tre punti per essere dentro le prime quattro al netto di quello che succede fuori. Ormai siamo abituati a tutto. L'importante è concentrarsi: lo siamo stati per tutto l'anno, ora dobbiamo esserlo ancora di più per le ultime settimane".

Juve, le parole di Allegri

Inizia a parlare Allegri: "Lo spirito deve essere quello di una squadra che deve avere una reazione dopo la sconfitta in Europa League. Dobbiamo mantenere il secondo posto in classifica, che sarebbe un risultato importante visti i risultati degli ultimi due anni con i quarti posti. Con la proprietà ho parlato e gli ho espresso i miei pensieri di fine stagione come ogni anno. Ci confrontiamo quotidianamente con Calvo e Scanavino. Ma ora parlare del futuro non ha senso: abbiamo ancora 3 partite importanti e noi sul campo dobbiamo lasciare la squadra nelle prime quattro posizioni. Su quello che succede fuori noi non possiamo decidere".

Allegri, inizia la conferenza

L'allenatore della Juventus è arrivato: tutto pronto per l'inizio della conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Empoli.

Penalizzazione Juve, aria di -12

Intanto lunedì ci sarà il quinto processo sportivo contro la Juventus e l'obiettivo sembra essere quello di una penalizzazione di 12 punti per togliere la qualificazione in Champions League: clicca QUI per i dettagli.

Allegri presenta Empoli-Juve in conferenza stampa

È la vigilia del match in programma tra Empoli e Juventus. Tra poco Massimiliano Allegri presenterà il match in conferenza stampa. Particolarmente attese le parole del tecnico: c'è curiosità sulla condizione dei bianconeri dopo l'eliminazione dall'Europa League.

