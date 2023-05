Disastro Juve: l'Empoli vince 4-1. Ora per la Champions si fa dura

La nuova penalizzazione sembra aver fatto male alla Juventus . Non solo in classifica , ma anche in campo. La notizia dei -10 punti era arrivata pochi minuti prima dell'inizio della partita contro l'Empoli . La squadra di Zanetti ha trovato gli avversari visibilmente in confusione e ha portato a casa la partita con un netto 4-1 . Decide la doppietta di Caputo e il gol dell'ex Napoli Luperto .

Cade la Juve, poker dell'Empoli

Risultato pesante per la Juve che nei primi minuti di gara era anche partita meglio. Subito Milik colpisce la traversa con un colpo di testa. Poco dopo però è lo stesso polacco con un intervento in ritardo su Cambiaghi a causare il rigore in favore dell'Empoli. Caputo dal dischetto non sbaglia. 4 minuti e i toscani trovano la secondo rete con Luperto: Caputo ci prova in acrobazia, miracolo di Szczesny sul tap-in di Akpa Akpro poi arriva il difensore che la mette dentro.

Chiesa torna al gol

La Juventus prova a reagire ma non riesce a incidere sottoporta. All'inizio del secondo tempo arriva il colpo di grazia con il secondo gol di Caputo. Disastro difensivo della Juve con Akpa Akpro che raccoglie il pallone, lo mette in mezzo e l'ex Sassuolo deve solo appoggiarla. Segna la Juve nel finale con Chiesa: non segnava in campionato da Juventus-Napoli del 6 gennaio 2022, prima dell'infortunio che lo ha tenuto fuori per 10 mesi. A recupero inoltrato, Piccoli cala il poker per l'Empoli.

Juve, la nuova classifica

Dopo la nuova penalizzazione, la Juventus si ritrova a 59 punti, a -1 dalla Roma sesta e a -5 dal quarto posto, occupato momentaneamente dal Milan. Con le ultime due giornate, i punti a disposizione per i bianconeri sono 6 e nella prossima giornata ci sarà lo scontro diretto contro la squadra di Pioli.