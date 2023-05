Diretta processo Juve plusvalenze, si decide sulla nuova penalizzazione

9:52

Penalizzazione Juve, l'obiettivo è togliere la Champions

La probabilità che i giudici infliggano una penalizzazione tale da far perdere almeno 12 punti alla squadra di Max Allegri è concreta: spedirebbe i bianconeri al settimo posto, fuori da tutte le coppe, lasciandoli in lotta per Europa League e Conference dove però l'Uefa ha avviato un'inchiesta parallela e potrebbe squalificarli.

9:46

Processo Juve, quando arriverà la sentenza

La decisione sulla penalizzazione in classifica ai bianconeri potrebbe arrivare già in giornata, presumibilmente in serata mentre la Juve sarà impegnata in campo contro l'Empoli. Non è da escludere, però, che la sentenza possa arrivare anche nei prossimi giorni.

9:43

Juve, la sentenza non sia una vendetta

Leggi il commento del Condirettore del Corriere dello Sport-Stadio sul processo Juve.

9:40

Udienza Juve, i dettagli

Il processo di rivalutazione della sanzione del club bianconero dovrebbe cominciare alle ore 10. L'udienza stavolta non si terrà in presenza, bensì da remoto. Si inizierà con il procuratore federale, che rappresente l'accusa. Poi sarà il turno dei legali della difesa.

9:38

Processo Juve, oggi la verità

È arrivato il tanto atteso "giorno del giudizio", che potrebbe trasformarsi in una lunga notte. Si riparte da una penalizzazione quasi certa, che presumibilmente potrebbe arrivare con la gara di Empoli già abbondantemente cominciata.

9:35

Christillin: "Juve, c'è anche la variabile Uefa"

La previsione di Evelina Christillin, membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa e tifosa bianconera: "Penso ci sarà qualcosa di meno dei 15 punti di penalizzazione. Verosimilmente sarà una penalizzazione che dovrebbe sbarrare la strada verso la Champions League. C'è anche la variabile Uefa. Juve esclusa dalle coppe? Scenario possibile. Non dimentichiamoci che con la Uefa i rapporti non sono eccellenti dopo la questione Superlega".

9:30

Juve, udienza per la rivalutazione della sanzione

Il Collegio di Garanzia dello Sport lo scorso 20 aprile ha sospeso la penalizzazione di 15 punti, rinviando però la decisione finale alla Corte Federale d'appello. Oggi il club bianconero scoprirà la decisione sulla sanzione nell'ambito dell'inchiesta plusvalenze.