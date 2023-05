La Juve e quel suggerimento durante il processo: "Dateci il -5". Il retroscena

La Juve e quel retroscena al processo: aveva chiesto il -5

C’è una curiosità riguardo al processo. L’avvocato Bellacosa ha rappresentato la società e il consigliere Vellano; Flavia Tortorella ha parlato per conto di Grazioli Venier e Hughes; e Sangiorgio si è espresso per gli altri ex membri del CdA, incluso Nedved. Con tre argomenti: una diversa valutazione del concetto stesso di afflittività (per la Juve sarebbe stata afflittiva anche una penalizzazione tale da retrocedere la squadra dal 2° al 4° posto, con la perdita di 12 milioni di euro); il cambio della governance come segnale di rinnovamento e la necessità di considerare come alleggerimento della responsabilità i modelli di prevenzione. E c’è un retroscena: la Juventus ha ovviamente chiesto di essere prosciolta da tutte le accuse, ma in via estrema e subordinata ha suggerito una penalizzazione di 5 punti per scendere così al 4° posto, a 64, dietro Lazio e Inter.