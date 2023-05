Cannavaro e la dura frecciata dopo la sentenza Juve: "Ora non è credibile"

In seguito alla sconfitta della Juve contro l' Empoli , è arrivato il duro sfogo di Allegri riguardo la sentenza . Oltre all'allenatore bianconero anche altre personalità del mondo del calcio hanno manifestato dissenso nei confronti della gestione della vicenda tra cui anche Fabio Cannavaro , ex difensore del club. Il campione del mondo ha infatti espresso il suo pensiero rispondendo ad alcune domande alla stazione Termini a margine dell'evento di presentazione della Coppa Italia Frecciarossa .

Fabio Cannavaro ha voluto tirare una dura frecciata dopo la sentenza della Juve , l'ex difensore bianconero ha infatti ammesso: "Sono cose che sicuramente andrebbero fatte a fine campionato e non durante perchè sennò si perde sicuramente un po' di credibilità nel sistema, non riguarda la credibilità del campionato perchè è giusto che chi sbaglia paga però magari si sarebbe dovuta aspettare la fine del campionato e poi fare le sentenze...".

Cannavaro e il pensiero sul Napoli

Tra le numerose domande poste a Fabio Cannavaro non poteva di certo mancare quella riguardante il Napoli, sua città natale. L'ex difensore si è espresso scherzosamente riguardo un possibile approdo sulla panchina azzurra al posto di Luciano Spalletti: "Io allenatore del Napoli? Non lo so, dovete domandarlo al presidente De Laurentiis".