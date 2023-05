Juve, Di Maria risponde a un tifoso: "Siete voi che non meritate la maglia"

Juve, Di Maria contro i tifosi

Sotto l'ultimo post del numero 22 bianconero, un tifoso l'aveva accusato lui e Paredes di essere due mercenari che non tengono alla maglia della Juve. Di Maria ha quindi risposto così: "Quello che non merita la maglia sei tu. La squadra e i giocatori sono insieme al 100%, fino alla fine. Quello che stai facendo è dimostrare che sei con la Juventus solo nei momenti belli e non in quelli brutti. Ti mando un grosso saluto. Io sto bene fino in fondo, non come te".