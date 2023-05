Juve, la moglie di Di Maria punge i tifosi: "Vi rinfresco qualche ricordo"

Non si placano le polemiche in casa Juve dopo i recenti risultati. Nel mirino dei tifosi ci è finito anche Di Maria, come visto nel botta e risposta social di ieri.

La moglie di Di Maria punge i tifosi

In merito è intervenuta anche la moglie di Di Maria, Jorgelina Cardozo, che attraverso un post su Instagram ha lanciato una frecciata ben chiara ai tifosi juventini: "Per rinfrescare qualche ricordo... Sempre con te, avanti, mai indietro. Fino alla fine". Il tutto collegato a un video ricco di giocate dell'argentino con la maglia bianconera. Il futuro di Di Maria è ancora incerto: il contratto è in scadenza e al momento non ci sono state avvisaglie di rinnovo.