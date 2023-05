La Juve cerca il riscatto col Milan: Allegri ritrova due big

Tra le certezze di Allegri in vista del match con il Milan, ci sono Danilo e Cuadrado. I due bianconeri hanno saltato la disastrosa trasferta di Empoli per squalifica, ma sono pronti a rientrare dal primo minuto per cercare di chiudere nel migliore dei modi la stagione all'Allianz Stadium, prima del match di Udine che chiuderà il sipario su un'annata tormentata per il sodalizio bianconero. In avanti è in forte dubbio Vlahovic, mentre salteranno il Milan gli infortunati Fagioli, Pogba e De Sciglio.